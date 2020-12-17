السفير الألماني يحاور عددا من الشباب الليبيين حول دورهم في المصالحة الوطنية

لقاء السفير الألماني لدى ليبيا مع عدد من الشباب الليبيين. (السفارة الألمانية)

حاور سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، عددا من الشباب الليبيين «حول دور الشباب في المصالح الوطنية ومشاركتهم في تشكيل المستقبل الليبي».

وأشارت السفارة الألمانية لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن لقاء السفير أوليفر أوفتشا والشباب الليبيين جرى يوم الثلاثاء الماضي عبر الاتصال المرئي.

وقالت السفارة «تم الحوار حول دور الشباب في المصالحة الوطنية ومشاركتهم في تشكيل المستقبل الليبي، فهم يمثلون ما يزيد على 60% من عدد السكان في ليبيا».

وأكد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا من جهته «دور الشباب المهم وكونهم الأمل والمستقبل بالنسبة لليبيا».

وأوضحت السفارة الألمانية أن «آراء الشباب تضمنت أهمية العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية».