السفير الألماني يحاور عددا من الشباب الليبيين حول دورهم في المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 09:52 مساء
لقاء السفير الألماني لدى ليبيا مع عدد من الشباب الليبيين. (السفارة الألمانية)

حاور سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، عددا من الشباب الليبيين «حول دور الشباب في المصالح الوطنية ومشاركتهم في تشكيل المستقبل الليبي».

وأشارت السفارة الألمانية لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن لقاء السفير أوليفر أوفتشا والشباب الليبيين جرى يوم الثلاثاء الماضي عبر الاتصال المرئي.

وقالت السفارة «تم الحوار حول دور الشباب في المصالحة الوطنية ومشاركتهم في تشكيل المستقبل الليبي، فهم يمثلون ما يزيد على 60% من عدد السكان في ليبيا».

وأكد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا من جهته «دور الشباب المهم وكونهم الأمل والمستقبل بالنسبة لليبيا».

وأوضحت السفارة الألمانية أن «آراء الشباب تضمنت أهمية العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سون هيونج يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2020 (فيديو)
رياضة عالمية
«سرت للنفط»: ارتفاع الإنتاج لأكثر من 100 ألف برميل يوميا
ليبيا
السعودية تبدأ حملة تطعيم على ثلاث مراحل ضد «كورونا».
دولى
إصابة ماكرون بفيروس «كورونا»
دولى
«يونسكو» تستثني ليبيا في تصنيف «الكسكسي» ضمن التراث الثقافي غير المادي
ليبيا
للمرة الأولى.. «يونيسف» تسهم في إطعام أطفال في بريطانيا وسط انتقادات لحكومة ...
دولى
الإعلان عن أول محطة فحص لفيروس «كورونا» تعمل بشكل آلي
دولى
أميركا تسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات والوفيات بـ«كورونا»
دولى
«وول ستريت جورنال»: مساعٍ أميركية لمحاكمة صانع متفجرات «لوكيربي» الموجود في ...
ليبيا
النيابة العامة الفرنسية تطلب الموافقة على ترحيل صهر بن علي إلى تونس
دولى
بعد نداء ليبيا.. «كاف»: 21 مدربا مهددون بالاستبعاد من مقاعد القيادة في دوري ...
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحذّر من «خطر كبير» لموجة وبائية ثانية في أوروبا مطلع 2021
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السوق الموازية: ارتفاع كبير في أسعار العملات الدولية أمام الدينار