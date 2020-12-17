وليامز تستكمل مع ملتقى الحوار السياسي مشاورات تنفيذ محاور خارطة الطريق

وليامز خلال الجلسة الأولى من الملتقى السياسي الليبي المنعقد في العاصمة التونسية، 9 نوفمبر 2020. (البعثة الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عقد الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اجتماعا لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي لمناقشة «سبل المضي قدما في تنفيذ كل نقاط خارطة الطريق».

وأشارت البعثة في بيان إلى أن الجلسة ستناقش خصوصا «آلية اختيار السلطة التنفيذية، والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، من ضمنها إنشاء لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية».

وأعلنت وليامز، الثلاثاء، خلال الجلسة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي، نيتها «تشكيل لجنة استشارية من أعضاء» الملتقى لـ«تقديم المساعدة، على أمل أن تقرب وجهات النظر» بينهم حتى يتمكنوا «من إحراز تقدم ملموس» بشأن تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

- وليامز تنوي تشكيل لجنة استشارية لتقريب وجهات النظر بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي

- نص كلمة وليامز لأعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماع اليوم

جاء ذلك بعد إعلانها نتائج التصويت على النسبة المطلوبة لتمرير آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وقالت إن «من أصل 50 صوتا، صوت 36 مشاركا لصالح نسبة الحد المقبول البالغة 61% مع نسبة تأييد بلغت 50%+1 على مستوى الإقليم، فيما صوت 14 مشاركا لصالح نسبة الحد المقبول والبالغة الثلثين».

وأكدت وليامز أن العملية السياسية مستمرة خصوصا فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة، وأيضا فيما يخص التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021، وأعلنت عزم البعثة على تشكيل لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية، علاوة على نيتها عقد اجتماع للجنة مطلع العام المقبل.