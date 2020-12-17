نجاح المساعي الاجتماعية في حل النزاع بين قبيلتي «مريم» و«القطعان» بطبرق

عناصر من منطقة طبرق العسكرية وحكماء وأعيان في منطقة المواجهات بين قبيتلي مريم والقطعان، 17 ديسمبر 2020، (تصوير: فراس بن علي)

قالت مصادر محلية في طبرق، إن المساعي الاجتماعية نجحت في حل النزاع بين قبيلتي «أحميده مريم»، و«بوسعيدة القطعاني» على مكتب صندوق الضمان الإجتماعي فرع البطنان، وفض الاشتباك بين أفراد القبيلتين.

وأضافت المصادر، في اتصال مع «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن الحكماء والأعيان نجحوا في سحب وتفريق أفراد القبيلتين، وتسليم المواقع محل الخلاف إلى منطقة طبرق العسكرية وآمرها اللواء سالم الرفادي.

وأشارت إلى أن جميع القبائل في المنطقة تسعى لرأب الصدع، وجمع الفرقاء وحل المشكلة بين القبيلتين المتخاصمتين.

يذكر أن مصادر محلية متطابقة أكدت سقوط أربعة قتلى في الصدام بين القبيلتين، صباح اليوم، على خلفية تفجير مبنى مقر صندوق الضمان الاجتماعي في منطقة كمبوت شرق طبرق، بسبب خصام يتعلق بوظيفة مدير صندوق الصندوق.

عناصر من منطقة طبرق العسكرية وحكماء وأعيان في منطقة المواجهات بين قبيتلي مريم والقطعان، 17 ديسمبر 2020، (تصوير: فراس بن علي)

عناصر من منطقة طبرق العسكرية وحكماء وأعيان في منطقة المواجهات بين قبيتلي مريم والقطعان، 17 ديسمبر 2020، (تصوير: فراس بن علي)

عناصر من منطقة طبرق العسكرية، 17 ديسمبر 2020، (تصوير: فراس بن علي)