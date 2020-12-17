«آكي»: كونتي ودي مايو يتوجهان إلى بنغازي لمحاولة إطلاق «الصيادين المحتجزين»

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو، (أرشيفية: الإنترنت)

يتوجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويغي دي مايو إلى مدينة بنغازي، اليوم الخميس؛ في محاولة لإطلاق الصيادين الصقليين المحتجزين هناك، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن مصادر حكومية «موثوقة»، وفق وصفها.

وفي الأول من سبتمبر الماضي، ضبطت قوارب القوات البحرية التابعة للقيادة العامة سفينة على متنها 18 بحارا إيطاليا، وجرى نقلهم إلى بنغازي، حيث اتهموا بالصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وأمس الأربعاء، جدد دي مايو مواصلة جهود الوساطة من أجل إطلاق الصيادين، قائلا: «لم أنسَ صيادينا في ليبيا، نحن نبذل قصارى جهدنا وسنواصل العمل، ويجب ألا نفسر العمل الصامت على أنه خمول».