السراج يرحب بالتئام «المركزي» وتوحيد سعر صرف الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 12:56 مساء
اجتماع السراج مع بومطاري ووكيلي وزارتي التخطيط والاقتصاد، 17 ديسمبر 2020، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عبر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، عن ارتياحه لالتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بعد انتظار دام لسنوات، ليستجيب إلى «مطلب كان ملحا بتوحيد سعر صرف الدينار».

جاء ذلك خلال اجتماع السراج صباح اليوم الخميس، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، مع وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني، ووكيل وزارة الاقتصاد رجب خليل، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال إن القرار يعد «ركيزة الإصلاحات الاقتصادية التي سبق أن أعلنها، واعتمدت في سبتمبر العام 2018، ثم بدأت الحكومة انتهاج هذا المسار في أكتوبر من نفس العام، ويستهدف تصحيح ومعالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذه».

السراج: توحيد سعر الصرف من مقومات الإصلاح الاقتصادي
وأمس الأربعاء، أقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالإجماع، تعديل سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح بـ 0.1555 مقابل حقوق السحب الخاصة، أي يعادل الدولار 4.48 دينار، وذلك ابتداء من الثالث من يناير 2021.

وأضاف السراج أن الوقت بات مناسبا «لوضع خارطة طريق لاستئناف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على أرضية صلبة، حيث يعد توحيد سعر الصرف من أهم مقومات نجاحه».

وتناول الاجتماع معالم ومراحل خارطة طريق للوصول إلى «الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإعلان عن أول محطة فحص لفيروس «كورونا» تعمل بشكل آلي
دولى
أميركا تسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات والوفيات بـ«كورونا»
دولى
إنييستا يغيب لفترة طويلة عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية
رياضة عالمية
رونالدو يهدر ركلة جزاء في تعادل يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
النيابة العامة الفرنسية تطلب الموافقة على ترحيل صهر بن علي إلى تونس
دولى
تحطم مروحية عسكرية في الجزائر ومصرع طاقمها «فيديو»
عربى
المعارضة الصومالية تحث تركيا على عدم إرسال أسلحة إلى وحدة بالشرطة
دولى
بعد نداء ليبيا.. «كاف»: 21 مدربا مهددون بالاستبعاد من مقاعد القيادة في دوري ...
رياضة محلية
الطوباشي لـ«بوابة الوسط»: هناك خلل في الرياضة الليبية ولابد من وضع معايير
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحذّر من «خطر كبير» لموجة وبائية ثانية في أوروبا مطلع 2021
دولى
«المركزي» يوحد سعر العملة الليبية بـ4.48 للدولار ابتداء من 3 يناير
ليبيا
العملات الدولية تتراجع أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هؤلاء يجب نقلهم إلى المستشفى حتى لو كانت أعراض «كورونا» بسيطة