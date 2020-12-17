«يونسكو» تستثني ليبيا في تصنيف «الكسكسي» ضمن التراث الثقافي غير المادي

وجبة الكسكسي على الطريقة الليبية، (أرشيفية: الإنترنت)

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، أمس الأربعاء، أكلة «الكسكسي» الشعبية والمهارات الخاصة بتحضيرها، ضمن القائمة الممثلة للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية.

وصنفت المنظمة «الكسكسي» كملف متعدد الجنسيات باسم الجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب، مستثنية ليبيا التي تعد فيها هذه الأكلة الأكثر شعبية، وتعتبر من الوجبات التقليدية في المطبخ الليبي.

وقدمت الجزائر ملفها بالخصوص من قبل الأكاديمية ويزة غاليس من مركز أبحاث ما قبل التاريخ والأنثروبولوجية والتاريخية، في حين شارك معهد التراث التونسي والمديرية المغربية للتراث الثقافي وخبراء موريتانيون في تكوين الملف، وفق مصادر«اليونسكو».

وتقدمت الدول الأربع بملفاتها خلال الدورة الخامسة عشرة للجنة الحكومية الدولية للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي التي ستستمر افتراضيا حتى 19 ديسمبر.