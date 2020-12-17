أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة نسبيا على غالبية المناطق

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء تميل للاعتدال نسبيا على غالبية مناطق البلاد اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 15 و26 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيان على الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و21 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية، وتصل إلى 26 درجة مئوية على غات.