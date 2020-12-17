افتتاح بيت مدينة بنغازي الثقافي «حوش الكيخيا»

جانب من المشاركين في افتتاح «حوش الكيخيا» في بنغازي، 17 ديسمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

افتتحت بلدية بنغازي بيت المدينة الثقافي «حوش الكيخيا»، بعد إتمام أعمال الصيانة والترميم به، بالتنسيق مع برنامج صندوق الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وانطلق مشروع الترميم نهاية يوليو الماضي، وهدفه إعادة دور بيت المدينة الثقافي؛ لتفعيل النشاط الثقافي والفني في البلدية، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

حضر الفعالية عددكبير من الشخصيات المهتمة بشأن الثقافي في بنغازي، إضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب والهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني والمصلحة العامة للأثار وجهاز المدن التاريخية والمجلس التسييري للبلدية ومفوضية المجتمع المدني وبرنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي.

جانب من الحضور خلال افتتاح بيت المدينة الثقافي

العمارة المميزة لـ«بيت الكيخيا»