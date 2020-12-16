محاضرات توعوية عن «كورونا» لمستخدمي حقلي «الوفاء» و«سيناون»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 09:16 مساء
محاضرات توعوية عن «كورونا» لمستخدمي حقلي «الوفاء» و«سيناون»، 13 ديسمبر 2020. (شركة مليتة للنفط)

عقدت اللجنة الداخلية لمتابعة أزمة انتشار وباء «كورونا» التابعة للإدارة العامة للصحة والسلامة، بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، محاضرات توعوية حول الجائحة في حقلي «الوفاء» التابع لشركة مليتة للنفط والغاز، و«سناون» التابع لشركة الخليج العربي للنفط.

وتطرقت المحاضرات التوعوية التي اختتمت، الأحد، إلى الوضع الوبائي الحالي وتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الفترة المقبلة، حسب بيان منشور على صفحة شركة مليتة بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

- بيان توضيحي من شركة مليتة للنفط بعد تسجيل حالات إصابة بـ«كورونا» في مجمعها الصناعي

وأشار البيان إلى عقد محاضرة توعوية للمستخدمين الموجودين في حقل «سيناون» التابع لشركة الخليج العربي للنفط، الذي تم افتتاحه أخيرًا بعد التنسيق مع ممثلي شركة مليتة بالحقل.

محاضرات توعوية عن «كورونا» لمستخدمي حقلي «الوفاء» و«سيناون»، 13 ديسمبر 2020. (شركة مليتة للنفط)
محاضرات توعوية عن «كورونا» لمستخدمي حقلي «الوفاء» و«سيناون»، 13 ديسمبر 2020. (شركة مليتة للنفط)
محاضرات توعوية عن «كورونا» لمستخدمي حقلي «الوفاء» و«سيناون»، 13 ديسمبر 2020. (شركة مليتة للنفط)
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