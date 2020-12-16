نورلاند في مصراتة يحث على فتح الطريق الساحلي.. ويرحب بتوحيد سعر الصرف

السفير الأميركي خلال لقائه مع باشاغا وأبوشحمة في مصراتة. الأربعاء 16 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

أوضح سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أهداف زيارته إلى مدينة مصراتة، اليوم الأربعاء، التي التقى خلالها عددا من القيادات السياسية والاقتصادية والأمنية في المدينة، وحث أيضا على دعم جهود التسوية السياسية وإعادة فتح الطريق الساحلي، كما رحب بإعلان المصرف المركزي بشأن توحيد سعر صرف الدينار الليبي.

والتقى نورلاند في مصراتة كلا من نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، والمفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، وآمر غرفة العمليات الميدانية بعملية «بركان الغضب» عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اللواء أحمد أبوشحمة، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال المحليين.

تشجيع دعم الأمم المتحدة ودعم الحوار

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن زيارة السفير ريتشارد نورلاند إلى مصراتة ولقائه القادة الليبيين تهدف «لدعم التقدم الليبي في الحوار الأمني ​​والسياسي والاقتصادي»، وكذلك «للتشاور حول مجموعة واسعة من القضايا في سياق التقدم المُحرز في الحوار الليبي-الليبي، ولتشجيع دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة».

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وأجرى نورلاند لقاءات منفصلة مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، معيتيق والمفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا، شدد خلالها «على أهمية أن يجد الليبيون التسويات المناسبة داخل منتدى الحوار السياسي الليبي وتنفيذ خارطة الطريق الانتخابية مع اقتراب الانتخابات في ديسمبر المقبل».

نورلاند يحث على إعادة فتح الطريق الساحلي

وحث نورلاند أيضا خلال اللقاء مع معيتيق ومع باشاغا «على بذل المزيد من الجهود بما في ذلك خطوات للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار، مثل إعادة فتح الطريق الساحلي». وذلك «في إشارة إلى أهمية تدابير بناء الثقة التي من شأنها أن تدعم زخم الحوار الليبي-الليبي»، وفق السفارة الأميركية.

نورلاند يرحب بتوحيد سعر الصرف

وفي اجتماع آخر مع رجال الأعمال المحليين، قالت السفارة الأميركية إن نورلاند «استمع إلى وجهات نظر حول مناخ الأعمال الحالي في ليبيا، والفرص والتحديات المحتملة التي سيواجهونها في الأشهر القادمة».

ولفتت السفارة الأميركية إلى أن السفير نورلاند «كان مهتما بشكل خاص باستطلاع الآراء حول الإصلاحات أو السياسات الممكنة التي يمكن أن تحسّن مناخ الأعمال لدعم الابتكار والشركات الناشئة والاستثمار الأجنبي».

وفي هذا الصدد، رحبت الولايات المتحدة بإعلان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اليوم عن «اتفاق بالإجماع على سعر صرف جديد وموحّد»، مُعربة عن أملها في أن «تعطي هذه الخطوة زخما لمحادثات منتدى الحوار السياسي الليبي وإحراز تقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».

نورلاند يحث على إيجاد حلول وسط

وعقب زيارته إلى مصراتة، قال السفير نورلاند: «أعلم أنّ الكثير من الليبيين محبطون من وتيرة التقدم في الحوار السياسي وأنهم ما زالوا يواجهون العديد من المصاعب. وأحد أهداف زيارتي هو معرفة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في الحفاظ على استمرار الزخم الإيجابي في الاتجاه الصحيح».

وتابع نورلاند: «لقد قطع الليبيون شوطًا طويلاً في غضون أشهر قليلة من عدم الاستقرار والنزاع المسلح وصولا إلى حوار حقيقي ووقف لإطلاق النار لا يزال ساريًا». حاثا «جميع الليبيين على العمل معًا، وإيجاد حلول وسط مناسبة، ودعم الطريق إلى الانتخابات وإلى ليبيا موحدة ومستقرة وحكومة تكون مسؤولة أمام مواطنيها».

السفير الأميركي خلال لقائه مع باشاغا وأبوشحمة في مصراتة. الأربعاء 16 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

السفير الأميركي خلال لقائه مع معيتيق في مصراتة. الأربعاء 16 ديسمبر 2020. (السفارة الأميركية)

السفير الأميركي خلال لقائه مع رجال أعمال في مصراتة. الأربعاء 16 ديسمبر 2020. (السفارة الأميركية)