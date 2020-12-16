باشاغا يستعرض مع السفير الأميركي الوضع الأمني والسياسي

باشاغا وأبوشحمة خلال لقائهما مع السفير الأميركي في مصراتة. الأربعاء 16 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

التقى المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، صباح اليوم الأربعاء، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بحضور آمر غرفة العمليات الميدانية بـ«بركان الغضب» عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اللواء أحمد أبوشحمة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء باشاغا وأبوشحمة مع السفير الأميركي الذي عُقد بمدينة مصراتة «تركز على مناقشة آفاق التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية خصوصا في المجال الأمني».

وأضافت أن اللقاء جرى خلاله «استعراض الوضع الأمني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة، ومناقشة مخرجات حوار (5+5) الذي عُقد بمدينة غدامس خلال المدة الماضية، والتأكيد أن المسارات السياسية هي الطريق لدعم الاستقرار في ليبيا وتجنب التصعيد العسكري، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام التي تخدم البلدين».

السفير الأميركي خلال لقائه مع باشاغا وأبوشحمة في مصراتة. الأربعاء 16 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

باشاغا وأبوشحمة خلال خلال لقائهما مع السفير الأميركي في مصراتة. الأربعاء 16 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)