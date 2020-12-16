جلسة حوارية حول الحوار السياسي في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 07:05 مساء
جلسة حوارية حول الحوار السياسي في سبها، 16 ديسمبر 2020. (رمضان كرنفودة)

نظم منتدى السياسات فى مدينة سبها، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول الحوار السياسي وتشكيل الحكومة المرتقبة.

وهدفت الجلسة الحوارية إلى تسليط الضوء على الحكومة المرتقبة عبر محورين، يتعلق الأول بقدرة هذه الحكومة على تلبية رغبات المواطن الليبي وحل مشكلاته الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، فيما يختص المحور الثاني بالتحديات المتوقع أن تواجه الحكومة في أداء عملها، حسب تصريح مقرر الجلسة محمد أحمد إلى «بوابة الوسط».

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وشارك بالجلسة عدد من الأكاديميين والنشطاء السياسيين والمدنيين من مدينة سبها.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدت، أمس الثلاثاء، جولة جديدة عبر الإنترنت لأعضاء ملتقى الحوار السياسي، والتي أعلنت خلالها الممثلة الخاصة للأمين العام للبعثة الأممية نتائج التصويت على النسبة المطلوبة لاعتماد آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة من قبل أعضاء الملتقى.

جلسة حوارية حول الحوار السياسي في سبها، 16 ديسمبر 2020. (رمضان كرنفودة)
جلسة حوارية حول الحوار السياسي في سبها، 16 ديسمبر 2020. (رمضان كرنفودة)
جلسة حوارية حول الحوار السياسي في سبها، 16 ديسمبر 2020. (رمضان كرنفودة)
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