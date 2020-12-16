«البريقة»: وصول ناقلتي نفط غدا.. وشركات التوزيع مستمرة في تسلم طلبياتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 06:14 مساء
الناقلة أنوار أفريقيا بميناء طرابلس. (شركة البريقة لتسويق النفط)

توقعت شركة البريقة لتسويق النفط وصول الناقلة «أنوار الخليج» صباح غد الخميس، إلى منطقة المخطاف، والناقلة «أنوار ليبيا» ظهر الغد.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الناقلة «أنوار الخليج» ستباشر عمليات تزويد شركات التوزيع فور انتهاء الناقلة «أنوار أفريقيا» من عملية التفريغ، ثم تليها الناقلة «أنوار ليبيا».

- وصول 34 مليون لتر بنزين إلى ميناء طرابلس

وأكدت استمرار شركات التوزيع في تسلم طلبياتها، فيما لا يزال رجالها من خلال نقطة التوزيع المباشر من ميناء طرابلس البحري يسيرون الطلبيات حتى اللحظة، وشددت على أن النواقل تصل تباعا إلى نقاط التفريغ على امتداد السواحل الليبية وفق الجدول المعد لها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يواصل صحوته ويطارد سوسييداد وأتلتيكو في صدارة «الليغا»
رياضة عالمية
الطوباشي لـ«بوابة الوسط»: هناك خلل في الرياضة الليبية ولابد من وضع معايير
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحذّر من «خطر كبير» لموجة وبائية ثانية في أوروبا مطلع 2021
دولى
بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر
ليبيا
الحكومة المالطية تعرض على الشباب الليبي «أفضل سلاح» لبناء بلدهم
ليبيا
نص كلمة وليامز لأعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماع اليوم
ليبيا
وليامز: العملية السياسية مستمرة ولا مجال لتمييع الاستحقاقات المتوافق عليها ...
ليبيا
«تعليم الموقتة» تعلن نسبة النجاح في الدور الثاني للتعليم الأساسي والثانوي
ليبيا
صرف الدفعة الثانية من تعويضات المتضررين خلال أحداث ثورة فبراير في زليتن
ليبيا
فك شفرة رسالة من سفاح عمرها 50 عاما
منوعات
«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف
ليبيا
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مدهشة لشرب الماء ساخنا