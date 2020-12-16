وفد مالطي يبحث في مصراتة افتتاح قنصلية وتدشين خط جوي مع فاليتا

اجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة مع الوفد المالطي. الأربعاء 16 ديسمبر 2020. (المجلس البلدي مصراتة)

بحث وفد دبلوماسي من مالطا، مع المجلس البلدي مصراتة، اليوم الأربعاء، افتتاح قنصلية مالطية في مصراتة وتدشين خط جوي بين مطاري فاليتا ومصراتة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المدينتين.

وكان في استقبال الوفد المالطي الذي ضم القنصل المالطي وسكرتير وزارة الخارجية المالطية، لدى وصوله إلى مدينة مصراتة عميد وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية.

وقال المجلس البلدي مصراتة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الوفد المالطي عقد خلال الزيارة اجتماعات جرى خلالها التباحث في عديد الأمور، أهمها «فتح قنصلية لدولة مالطا ببلدية مصراتة، وتدشين خط طيران بين مطاري مصراتة وفاليتا، وزيادة الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي بين المدينتين».

وأوضح المجلس البلدي مصراتة أن الزيارة التي قام بها الوفد المالطي «تأتي لفتح باب التعاون الليبي المالطي، وإقامة التوأمة الاقتصادية والتجارية مع بعض العواصم والمدن الأوروبية».