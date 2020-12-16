وفد مالطي يبحث في مصراتة افتتاح قنصلية وتدشين خط جوي مع فاليتا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 06:08 مساء
اجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة مع الوفد المالطي. الأربعاء 16 ديسمبر 2020. (المجلس البلدي مصراتة)

بحث وفد دبلوماسي من مالطا، مع المجلس البلدي مصراتة، اليوم الأربعاء، افتتاح قنصلية مالطية في مصراتة وتدشين خط جوي بين مطاري فاليتا ومصراتة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المدينتين.

وكان في استقبال الوفد المالطي الذي ضم القنصل المالطي وسكرتير وزارة الخارجية المالطية، لدى وصوله إلى مدينة مصراتة عميد وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية.

وقال المجلس البلدي مصراتة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الوفد المالطي عقد خلال الزيارة اجتماعات جرى خلالها التباحث في عديد الأمور، أهمها «فتح قنصلية لدولة مالطا ببلدية مصراتة، وتدشين خط طيران بين مطاري مصراتة وفاليتا، وزيادة الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي بين المدينتين».

وأوضح المجلس البلدي مصراتة أن الزيارة التي قام بها الوفد المالطي «تأتي لفتح باب التعاون الليبي المالطي، وإقامة التوأمة الاقتصادية والتجارية مع بعض العواصم والمدن الأوروبية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يواصل صحوته ويطارد سوسييداد وأتلتيكو في صدارة «الليغا»
رياضة عالمية
الطوباشي لـ«بوابة الوسط»: هناك خلل في الرياضة الليبية ولابد من وضع معايير
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحذّر من «خطر كبير» لموجة وبائية ثانية في أوروبا مطلع 2021
دولى
بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر
ليبيا
الحكومة المالطية تعرض على الشباب الليبي «أفضل سلاح» لبناء بلدهم
ليبيا
نص كلمة وليامز لأعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماع اليوم
ليبيا
وليامز: العملية السياسية مستمرة ولا مجال لتمييع الاستحقاقات المتوافق عليها ...
ليبيا
«تعليم الموقتة» تعلن نسبة النجاح في الدور الثاني للتعليم الأساسي والثانوي
ليبيا
صرف الدفعة الثانية من تعويضات المتضررين خلال أحداث ثورة فبراير في زليتن
ليبيا
فك شفرة رسالة من سفاح عمرها 50 عاما
منوعات
«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف
ليبيا
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مدهشة لشرب الماء ساخنا