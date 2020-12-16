طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وجنزور

عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، منها 294 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ61 حالة، ثم جنزور بـ 48 حالة، و13 حالة في كل من المنشية وبنغازي، و4 حالات في القره بوللي، و14 حالة في الماية، و35 حالة في الزاوية المركز، و6 حالات في كل من الزنتان والزهراء، و10 حالات في الشاطئ، و5 حالات في ترهونة، و7 حالات في غريان، و8 حالات في زليتن، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

إضافة إلى حالة في كل من يفرن وزلطن وقصر بن غشير وسوق الخميس امسيحل وصرمان ومرزق والقطرون والرقيبة وظاهر الجبل والسائح وزوارة، وحالتين في كل من سواني بن آدم والسبيعة والجفارة وتراغن والغريفة والعوينية، و3 حالات في كل من أوباري وسبها والكفرة ونالوت.

وتماثل للشفاء 576 حالة منهم 444 حالة في طرابلس، و17 حالة في كل من العجيلات وصرمان، وحالة في الشاطئ، و6 حالات في قصر بن غشير، و5 حالات في كل من السبيعة وباطن الجبل، و3 حالات في الزنتان، و21 حالة في مصراتة، و29 حالة في الزاوية المركز، و28 حالة في زلطن، في حين توفى 5 مصابين، بواقع حالتين في طرابلس، وحالة في كل من الزاوية الغرب ومصراتة وسرت.