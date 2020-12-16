مديرية أمن بنغازي تطلق سلسلة إرشادات توعوية للتنبيه بمخاطر «السلوكيات السلبية»

مبنى مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

نظمت مديرية أمن بنغـازي سلسلة من الإرشادات التوعوية، تستهدف المجتمع المحلي، لتسليط الضوء على أهم القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر وآثارها السلبية عليه، والتعريف بطرق الوقاية منها، والذي يمثل أبرز التحديات الأمنية، التي تواجه المجتمع المحلي والتعريف بالأوضاع المستجدة وكيفية حماية أنفسهم في ظل الظروف الراهنة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن إطلاق هذه السلسلة، يأتي ضمن الفعاليات التوعوية للوقاية من بعض السلوكيات السلبية المتعلقة بالجانب الأمني وآثارها على المجتمع المحلي.

وتناولت الفعاليات أهم التحديات التي تواجه المجتمع، المتمثلة في مكافحة آفة تعاطي المخدرات بكافة أشكالها، وتأثيرها على الصحة والعائلة والمستقبل، وكذلك التوعية المرورية والتنبيه بأهم النقاط للقيادة الخاطئة، وطرق الوقاية من آثار هذه السلوكيات السلبية بصفة عامة، للحماية من «آثارها المهلكة»، وتزويد المواطن بكافة المعلومات المتعلقة بها، وحجمها، وبيان خطورتها عليهم وعلى المجتمع كافة.

وأكد البيان أن هذه السلسلة تهدف لتعزيز الوعي المجتمعي، حول العديد من الظواهر السلبية التي قد تنتشر بين الشباب ومعالجتها، وترسيخ الثقافة الإيجابية وغرس القيم الأخلاقية لدى الشباب من طلبة المدارس اللبنة الأولى لبناء إنسان واعٍ.