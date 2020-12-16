أحوال الطقس اليوم: أجواء مستقرة في غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 10:35 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الأجواء في غالبية مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و25 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، مع احتمال ظهور الضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و25 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و20 درجة مئوية.

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