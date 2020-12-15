انتهاء الحجر المنزلي لنزلاء دار المسنين بمنطقة مسة الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 08:43 مساء
أعضاء باللجنة الطبية الاستشارية خلال زيارتهم دار المسنين في مسة، 15 ديسمبر 2020. (داخلية الموقتة)

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة، الثلاثاء، انتهاء فترة الحجر الصحي لنزلاء دار العجزة والمسنين بمنطقة مسة يوم الجمعة المقبل، مؤكدة احتواء جميع الحالات واستقرارها سريريا، بعد اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية حيالها.

جاء ذلك في أعقاب زيارة أجراها رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الدكتور الصالحين محمد مجيد، وأعضاء اللجنة الدكتور حسين محمد العوامي، والدكتور عماد موسى بوحوش، لدار المسنين والعجزة بمنطقة مسة، تنفيذا لتعليمات اللجنة العليا بضرورة الوقوف على ظهور إصابات بفيروس «كورونا المستجد»، بين النزلاء، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

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وخلال الزيارة، التقت اللجنة مدير دار رعاية المسنين والعجزة الصديق دخيل، والعاملين والقاطنين بالدار، بحضور عضو اللجنة الطبية الاستشارية الدكتور فرج صابر سليمان، المشرف المباشر على متابعة الحالات منذ ظهورها والعمل على احتوائها بمساعدة مركز العزل الطبي السريري المنصورة.

وأشار البيان إلى أن رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضو اللجنة، وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وعضو اللجنة، وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، في حال «اتصال دائم» باللجنة الطبية الاستشارية لمتابعة الأمر واتخاذ اللازم حيال العجزة والمسنين بما يضمن سلامتهم وشفاء من أصيب منهم.

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