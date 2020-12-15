تسجيل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الواحات

عامل صحي يضع عينة مسحة في أنبوب اختبار في مركز للكشف عن فيروس «كورونا» في الهند، 16 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بالواحات، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وفي بيانها رقم «65» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، قالت اللجنة إنها تسلمت نتائج 15 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» خلال اليومين الماضيين، حيث تبين سلبية 12 عينة، وإيجابية ثلاث عينات من مدينة جالو.

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وحتى الإثنين، بلغ عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد مارس الماضي، إلى 92 ألفا و17 حالة، بينها 62 ألفا و144 حالة شفاء، و28 ألفا و554 حالة نشطة، و1319 حالة وفاة.