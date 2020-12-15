بلدية مصراتة تتابع تنفيذ مشروع «ساسو الزراعي»

أعضاء ببلدية مصراتة يتابعون تنفيذ مشروع «ساسو الزراعي»، 15 ديسمبر 2020. (بلدية مصراتة)

أجرى أعضاء بالمجلس البلدي مصراتة، ووكيل ديوان البلدية، ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بديوان البلدية، الثلاثاء، زيارة تفقدية لمشروع «ساسو الزراعي»، وخزانات تجميع مياه الصرف الصحي المعالجة.

وشارك بالزيارة عناصر من مديرية أمن مصراتة، والشرطة الزراعية، وممثل عن شركة المياه والصرف الصحي مصراتة، وممثل عن مراقبة الزراعة مصراتة، وتأتي ضمن الزيارات التي يجريها أعضاء المجلس البلدي للمشاريع الحيوية داخل البلدية، حسب بيان منشور على صفحة بلدية مصراتة بموقع «فيسبوك».

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وهدفت الزيارة إلى الوقوف على المشكلات والعراقيل التي تواجه تفعيل المشروع، والبحث في إقامة محمية بالمنطقة، وذلك بعد تحديد أراضي أملاك الدولة بالمنطقة، وإفادة جهات ذات الاختصاص للاستفادة من المياه المعالجة.

أعضاء ببلدية مصراتة يتابعون تنفيذ مشروع «ساسو الزراعي»، 15 ديسمبر 2020. (بلدية مصراتة)

أعضاء ببلدية مصراتة يتابعون تنفيذ مشروع «ساسو الزراعي»، 15 ديسمبر 2020. (بلدية مصراتة)