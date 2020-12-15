معيتيق يبحث مع لملوم خطط ومشروعات وزارة العدل المستهدف تنفيذها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 03:42 مساء
معيتيق، مع وزير العدل المستشار محمد لملوم, 15 ديسمبر 2020. (المجلس الرئاسي)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، صباح اليوم الثلاثاء، مع وزير العدل المستشار محمد لملوم، برامج عمل الوزارة خلال الفترة القادمة والخطط والمشروعات المستهدف تنفيذها.

وشهد الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة العدل، اليوم، تبادل وجهات النظر فيما يخص المواضيع ذات الشأن الدولي المتعلقة بالوزارة، وفق بيان المجلس الرئاسي اليوم.

معيتيق يناقش مع وزير خارجية مالطا التطورات السياسية في ليبيا

وأمس الإثنين، ناقش معيتيق، التطورات السياسية في ليبيا مع كل من وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، ووزير التعليم المالطي جوستين كاروانا.

وتناول اللقاء الذي جمع الطرفين، الإثنين «الجهود التي تبذل لاحتواء الأزمة الحالية من خلال الإصلاحات التي قام بها معيتيق للخروج بحل يرضي كل الأطراف».

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