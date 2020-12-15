«تعليم الوفاق»: منح شهادات اعتماد لـ6 كليات و3 مدارس

عماري خلال حفل اعتماد عدة مؤسسات تعليمية، 15 ديسمبر 2020، (تعليم الوفاق)



منح المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية شهادات اعتماد لست كليات وثلاث مدارس، خلال حفل اليوم الثلاثاء.



والمؤسسات المعتمدة هي: «كلية العلوم الهندسية والتقنية، وكلية العلوم بجامعة سبها، وكلية الصيدلة، وكلية الطب البشري بجامعة طرابلس وكلية الاقتصاد، وكلية الآداب بجامعة مصراتة»، حسب بيان وزارة التعليم في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع «فيسبوك».

إضافة إلى المدارس الثلاث وهي: «مدرسة الشيخ علي سيالة الثانوية للبنات، ومدرسة ابن الهيثم الثانوية للبنات، ومدرسة الصقر الحر الدولية للتعليم الأجنبي (خاصة)».

وقال عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المفوض، محمد عماري زايد، إن تلك المؤسسات التزمت بتطبيق معايير الجودة، معربا عن تطلّعه لأن تسعى مختلف المؤسسات التعليمية إلى السير على نفس المنوال.

وأكد أهمية ضمان الجودة والاعتماد لتعزيز المخرجات التعليمية، والاهتمام بمحتوى الجودة الحقيقي للارتقاء بأنظمة وخدمات التعليم.

جانب من الحضور في الحفل

ممثل إحدى المؤسسات الحاصلة على شهادة الاعتماد

ممثل إحدى المؤسسات الحاصلة على شهادة الاعتماد