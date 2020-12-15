«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من شحات إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة، وسيتجاوز ارتفاع الموج ثلاثة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر، ويصل إلى 2.25 متر على ساحل سرت.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية والرؤية جيدة.