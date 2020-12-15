شركة الكهرباء تتيح جدولة مديونية الاستهلاك بفائدة 5%

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 10:51 صباحا
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن المواطن يمكنه جدولة ديونه للشركة بالاشتراك في نظام الأقساط المصرفية.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن نظام جدولة الديون متاح للمواطنين بحيث لا يتجاوز قيمة القسط معدل الاستهلاك الشهري بالإضافة إلى 5% من قيمة الدين.

وشددت الشركة على أن انتظام المواطن في سداد فواتير استهلاك التيار الكهربائي «يتيح للشركة تطوير خدماتها وتنفيذها في الوقت المحدد».

شركة الكهرباء تعلن تخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء تخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي خلل قد يحدث في الشبكة الكهربائية، هي 0214807420 و0214807421 و0214807426 و0214807427.

وقالت الشركة إنه يمكن للمواطنين الاتصال بغرفة الإدارة العامة للتوزيع على رقم الهاتف 0214800822.

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