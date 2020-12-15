الموافقة على إنشاء صالة مغادرة جديدة بمطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 09:50 صباحا
مقر بلدية مصراتة الجديد «المبنى التاريخي»، 27 مايو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية مصراتة الموافقة على إنشاء صالة مغادرة جديدة بمطار مصراتة الدولي من قبل المجلس البلدي، وبالتعاون مع رجال الأعمال بالمدينة.

جاء ذلك حسب اتفاقية تعاون موقعة بين المجلس ومصلحة الطيران المدني بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، وفق بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ووفق الاتفاقية، سيتولى المجلس جباية الإيرادات المتحصلة من إيجار المكاتب، والمحلات التجارية، والمقاهي، والمطاعم؛ للاستفادة منها في إنشاء صالة جديدة، والصيانات الدورية.

كما استعرض مسؤولو الطرفين المشاريع المتعاقد عليها خلال السنة الحالية، والأعمال الجاري تنفيذها بالمطار، والتي من أهمها إنشاء محطة ركاب جديدة بالمطار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الوسط الرياضي يودع حارس مرمى المدينة السابق محمد القاضي
رياضة محلية
باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة نيمار.. وهذه مدة غيابه عن الملاعب
رياضة عالمية
السعودية: ناقلة النفط قبالة ميناء جدة تعرضت لاعتداء «بقارب مفخخ»
دولى
«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف
ليبيا
«فرانس برس»: التحول الديمقراطي في تونس.. ثورة لم تكتمل
عربى
مسنة عمرها 98 عاما تشفى من «كورونا» في تاورغاء
ليبيا
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
رفع حجز شركات إيطالية على أموال تخص «الدولة الليبية»
ليبيا
الغنوشي يتحدث عن «قرار فاسد» من مسؤولين تونسيين أثر على مصالحهم الاقتصادية في ...
ليبيا
إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟
ليبيا
رئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس: السرقات والخطف من أبرز الجرائم في العاصمة
ليبيا
بقيمة 927 مليون يورو.. مالطا تصادر زوارق وسيارات مسروقة وعملات في طريقها إلى ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المياه الغازية وورق الألومنيوم للتخلص من صدأ السيارة