الموافقة على إنشاء صالة مغادرة جديدة بمطار مصراتة

مقر بلدية مصراتة الجديد «المبنى التاريخي»، 27 مايو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية مصراتة الموافقة على إنشاء صالة مغادرة جديدة بمطار مصراتة الدولي من قبل المجلس البلدي، وبالتعاون مع رجال الأعمال بالمدينة.

جاء ذلك حسب اتفاقية تعاون موقعة بين المجلس ومصلحة الطيران المدني بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، وفق بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ووفق الاتفاقية، سيتولى المجلس جباية الإيرادات المتحصلة من إيجار المكاتب، والمحلات التجارية، والمقاهي، والمطاعم؛ للاستفادة منها في إنشاء صالة جديدة، والصيانات الدورية.

كما استعرض مسؤولو الطرفين المشاريع المتعاقد عليها خلال السنة الحالية، والأعمال الجاري تنفيذها بالمطار، والتي من أهمها إنشاء محطة ركاب جديدة بالمطار.