غدا.. غوتيريس ينتظر «الضوء الأخضر» من مجلس الأمن لتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 11:22 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: رويترز)

أعلن دبلوماسيون عن مقترح أرسله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الإثنين، لتعيين مبعوث جديد في ليبيا، قد يمنحه مجلس الأمن الضوء الأخضر يوم الثلاثاء بعد أشهر من التأجيل.

وأرسل غوتيريس يوم الجمعة الماضي رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن التعيينات الجديدة، حيث اقترح مبعوثه الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ليصبح مبعوثه الخاص إلى ليبيا ليحل محل غسان سلامة الذي استقال في مارس لدواع صحية، في حين عين الدبلوماسي النرويجي المخضرم تور وينسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».

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وفي حال عدم وجود اعتراضات من قبل أي من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بحلول مساء الثلاثاء، ستتم الموافقة على التعيينات، مما ينهي أشهرا من المشاحنات التي أشعلتها حملة أميركية لتقسيم البعثة الأممية في ليبيا إلى منصبين.

وفي سبتمبر الماضي، وافق مجلس الأمن على هذا الاقتراح، وعرض غوتيريس بعد ذلك الدبلوماسي البلغاري ملادينوف لتولي منصب البعثة في ليبيا الشهر الماضي. وعين يوم الجمعة وينسلاند، المبعوث النرويجي الخاص الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، ليحل محل ملادينوف.

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