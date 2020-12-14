سيالة ووزير الخارجية المالطي يناقشان التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية والتعاون بمجالات التعليم والأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 07:28 مساء
لقاء سيالة ووزير الخارجية المالطي والوفد المرافق له بمقر وزارة الخارجية في طرابلس.الاثنين 14 ديسمبر 2020. (وزارة الخارجية)

استقبل المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، صباح اليوم الإثنين، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس وزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي، ايفرست بارتولو والوفد المرافق له الذي يضم وزير التعليم جوستن كاروانا.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني عبر موقعها على الإنترنت إن الجانبين ناقشا خلال اللقاء التنسيق المشترك بين البلدين في كافة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون في المجالات المختلفة، وعلى رأسها التعليم والأمن.

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وأجرى الوفد المالطي لدى وصوله إلى طرابلس صباح اليوم، لقاءات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، وعضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد.

وضم الوفد المالطي إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والأوروبية ايفرست بارتولو، ووزير التعليم جوستن كاروانا، وكيل وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية كريستوفر كوتاير، وكيل وزارة التعليم الدكتور فراتسيس فابري، والمدير التنفيذي لجامعة مالطا للفنون والتقنية البروفيسور جيمس كاليا.

لقاء سيالة ووزير الخارجية المالطي والوفد المرافق له بمقر وزارة الخارجية في طرابلس.الاثنين 14 ديسمبر 2020. (وزارة الخارجية)
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