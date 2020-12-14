معيتيق يناقش مع وزير خارجية مالطا التطورات السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 03:36 مساء
معيتيق خلال لقائه وزير خارجية مالطا في طرابلس، 14 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل بحكومة الوفاق)

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، التطورات السياسية في ليبيا مع كل من وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو ووزير التعليم المالطي جوستين كاروانا.

وتناول اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم الإثنين «الجهود التي تبذل لاحتواء الأزمة الحالية من خلال الإصلاحات التي قام بها معيتيق للخروج بحل يرضي كل الاطراف»، حسب صفحة إدارة التواصل والإعلام بمجلس وزراء حكومة الوفاق.

عقد الاجتماع بديوان رئاسة الوزراء بحضور سفير مالطا لدى ليبيا، وخلاله جرى «التأكيد على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات»، وفق إدارة التواصل. 

معيتيق خلال لقائه الوفد المالطي في طرابلس، 14 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل بحكومة الوفاق)
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