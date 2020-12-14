تنفيذ خط مياه في حي بوحرق بالكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 12:38 مساء
إحدى المعدات خلال أعمال الحفر لخط المياه في حي بوحرق بالكفرة، 13 ديسمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن المجلس التسييري لبلدية الكفرة تنفيذ خط مياه في حي بوحرق شمال جامع المهدي السنوسي بالمدينة.

وقال وكيل الديوان المهندس، سعد عبدالرسول، إن المجلس ماضٍ في خطته الخاصة بتوفير مياه الشرب للأحياء والضواحي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتعاني الكفرة وضواحيها من مشكلات نقص مياه الشرب، ما دعا المجلس التسييري للبلدية إلى وضع خطة تهدف إلى حل الأزمة، تشمل حفر الآبار، والربط بين الشبكات حسب احتياجات كل منطقة، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بالكفرة.

ومن آخر تلك الأعمال ما أعلنه المجلس في الرابع من ديسمبر، بتنفيذ مشروعات في مناطق الهواري والتوبات وحي بومة وحي المنايع الشمالي.

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال
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