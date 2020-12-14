طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها زليتن والزاوية المركز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 12:12 مساء
عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 578 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، منها 302 حالة في طرابلس.

وجاءت زليتن ثانيا بـ57 حالة، ثم الزاوية المركز 33 حالة، و19 حالة في بنغازي، و29 حالة في مصراتة، و12 حالة في ترهونة، وخمس حالات في كل من الزنتان وجنزور وطبرق، وست حالات في كل من غريان ورقدالين، وأربع حالات في كل من القرة بوللي والزاوية الغرب والكفرة والجميل، و31 حالة في الماية، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

إضافة إلى 16 حالة في قصر بن غشير، وحالة واحدة في كل من الخمس والزهراء والرحيبات وسواني بن آدم وصرمان وأوباري ومرزق وتازربو، و12 حالة في سبها، وحالتين في كل من قصر الأخيار والمعمورة والشاطئ ومسلاتة ونالوت، وثلاث حالات في كل من الزاوية الجنوب وجادو.

وتماثل للشفاء 558 حالة، منها 421 حالة في طرابلس، و37 حالة في مصراتة، وسبع حالات في غريان، وثلاث حالات في الزنتان، و41 حالة في الزاوية المركز، و49 حالة في زليتن.

في حين توفي 15 آخرون، منهم ست حالات في طرابلس، وحالة في كل من مصراتة وسبها، وحالتان في كل من القرة بوللي وزوارة، وثلاث حالات في زليتن.

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