شركة الكهرباء تعلن سرقة أسلاك وسيارة ومعدات مملوكة لها

جانب من أعمال إصلاح الشبكة الكهربائية بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وقوع حادثي سرقة لأسلاك وسيارة ومعدات مملوكة لها في طرابلس وغريان.

وسطا مجهولون على أسلاك ضغط عالٍ بطول 1200 متر على خط القمامة من محطة الدواجن في منطقة الكريمية خلف محطة جنوب طرابلس، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

كما سرقت مجموعة خارجة عن القانون سيارة ومعدات فرقة الصيانة التابعة لدائرة الجهد المتوسط غريان، أمس، مما أدى إلى تأخرها عن إتمام أعمال صيانة في محطة 66 الزنتان، ليسفر الأمر عن طول انقطاع التيار عن مناطق الرياينة والغنايمة وأم الجرسان والقلعة.