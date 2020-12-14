انطلاق منتدى استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 01:54 صباحا
(الشركة القابضة الليبية للاتصالات)

أعلنت الشركة القابضة الليبية «LPITC»، انطلاق منتدى استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصال لعام 2021.

ويهدف المنتدى إلى تطوير ورفع قدرة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ليبيا، بحسب بيان الشركة الأحد.

كما يوفر المنتدى فرصة ممتازة لنقل المعرفة وبناء القدرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ليبيا، ويتماشى مع آخر التطورات التكنولوجية ويخلق بيئة جذابة للاستثمار الاجنبي.

وتناول المنتدى عدة مبادرات لتطوير البنية التحتية، وخدمات الاتصالات، وتحسين سرعة الإنترنت والتحول الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية، والتدريب والتطوير المهني لتكنولوجيا المعلومات والاتصال خلال السنوات الثلاث القادمة.

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وأكد كبار المديرين الحاضرين للشركات الدولية التزامهم الكامل بالعمل مع شركة LPITC وشركاتها التابعة؛ لتنفيذ المشاريع التي من شانها تحقيق استراتيجية تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ليبيا.

ووفق البيان، جاء ذلك بناء على الخطوات الايجابية المتخذة في ليبيا نحو الاستقرار، ونظرًا للمطالبة بزيادة أداء الخدمات الخاصة والعامة، حيث قامت شركة LPTIC بمبادرة إنشاء أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وتهدف أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى توفير الخدمات العلمية والتقنية بجودة تواكب التطورات العلمية والتقنية في العالم.

من جانبه قال الدكتور فيصل جرجاب، رئيس شركة LPTIC، إن المنتدى يمثل خطوة مهمة في عودة الشركات الدولية للعمل في جميع مدن ليبيا.

وأضاف جرجاب: «إنها خطوة نحو تحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل مع شراكات ممكنة مع القطاع الخاص».

وأشاد بالعمل الجماعي للقطاع الذي ساعد في الحفاظ على خدمات الاتصالات خلال الاوقات العصيبة.

من جهتها أكدت شركات الاتصالات الزائرة التزام شركة LPTIC، وشركاتها الفرعية لدعم تنفيذ استراتيجية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ليبيا.

وترأس الحدث الذي استمر يومين برئاسة رئيس الحزب الديمقراطي للبتيك الدكتور فيصل جراب، وحضره رؤساء ومدراء عامين للشركات التابعة لشركات LPITC، بما في ذلك «المدار الجديد وليبيانا، وشركة LITC، وLTTTT والجيل الجديد وحطيف ليبيا».

وحضر المنتدى شركات رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من بينها «أريكسون، هواوي، نوكيا، زد تي اي، ريتيليت».

(الشركة القابضة الليبية للاتصالات)
(الشركة القابضة الليبية للاتصالات)
(الشركة القابضة الليبية للاتصالات)
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