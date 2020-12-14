بدء حصر العمالة الأجنبية بزوارة مطلع 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 01:29 صباحا
مدينة زوارة، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت لجنة حصر العمالة الوافدة التابعة للمجلس البلدي زوارة، بدء عمليات الحصر الفعلية للأجانب المقيمين بالبلدية، مطلع عام 2021، ووضع الترتيبات اللازمة لعمل اللجنة .

جاء ذلك خلال عقد اللجنة، اجتماعها الثالث، الأحد، بمقر شؤون المحلات، برئاسة عضو المجلس البلدي الدكتور سمير كرشمان، وبحضور مدير مكتب شؤون المحلات ومصلحة الجوازات والجنسية زوارة، ومندوب مكتب القوى العاملة ومسؤولي الإدارات والأجهزة الأمنية بالبلدية وجمعية الهلال الأحمر وجمعية الأيادي البيضاء .

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ووفق بيان للبلدية الأحد، تم خلال الاجتماع مناقشة آلية الشروع في عملية الحصر الفعلية لكل الأجانب المقيمين بالبلدية لـ«المحافظة على الأمن والصحة العامة»، واستكمال العمل على المنظومة الإلكترونية التي ستكون جاهزة خلال الأيام القليلة القادمة.

كما تم الإتفاق على أن تكون عملية الحصر من خلال تعبئة نماذج خاصة ومعدة للأجانب، ونماذج أخرى كتعهد لكل مواطن لدية مستأجر أجنبي بعقاراته أو يعمل لصالحه، فيما يتم العمل على إدخال كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأجانب بالمنظومة الإلكترونية، كما تضم المنظومة بيانات المواطن الليبي المقيم لديه أو الذي يعمل لديه الأجنبى وآلية دخوله للبلاد ووضعه الصحي.

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