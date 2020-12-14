تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في سبها وحالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 12:34 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، عن تسجيل 16 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلدية الأحد، كما تم تسجيل حالة وفاة في سبها.

وأوضح المركز في بيان الأحد، أنه استقبل 56 عينة لفحصها، والتي أظهرت سلبية 40 حالة، فيما تأكد إصابة 16 حالة، منها 14 جديدة، وحالتين مخالطتين.

تسجيل 18 إصابة بفيروس «كورونا» في سبها و18 حالة شفاء

ولفت البيان إلى تسجيل 12 حالة من الحالات المصابة في مدينة سبها، منها 10 جديدة وحالتين مخالطتين.

وفي مرزق وأوبارى تم تسجيل حالة جديدة في كل منهما، كما تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين في الشاطئ.

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