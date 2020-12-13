الثني يطلع عقيلة صالح على أبرز العراقيل التي تواجه عمل الحكومة الموقتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 10:43 مساء
لقاء عقيلة صالح مع الثني وعدد وزراء الحكومة الموقتة. الأحد 13 ديسمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

أطلع رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح, على سير عمل الحكومة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها، بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال زيارة المستشار عقيلة صالح إلى مقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، مساء اليوم الأحد، رفقة عدد من أعضاء المجلس حيث كان في استقبالهم الثني وعدد من المسؤولين ووزراء الحكومة.

وقالت الحكومة الموقتة إن اجتماع رئيس مجلس النواب مع الثني «ناقش الحلول الممكنة لكافة المختنقات، فيما ثمن رئيس مجلس النواب عمل الحكومة الموقتة ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد».

وحضر اللقاء أعضاء مجلس النواب، بدر النحيب، وزايد هدية وزياد دغيم، ونائب رئيس الحكومة الموقتة لشؤون الخدمات، الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الاقتصاد، منير عصر، ووكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات.

لقاء عقيلة صالح مع الثني وعدد وزراء الحكومة الموقتة. الأحد 13 ديسمبر 2020. (الحكومة الموقتة)
لقاء عقيلة صالح مع الثني وعدد وزراء الحكومة الموقتة. الأحد 13 ديسمبر 2020. (الحكومة الموقتة)
لقاء عقيلة صالح مع الثني وعدد وزراء الحكومة الموقتة. الأحد 13 ديسمبر 2020. (الحكومة الموقتة)
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