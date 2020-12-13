بعد وصول 32 مليون دينار من طرابلس.. مصارف بني وليد تشرع في توزيع السيولة لعملائها

إجراءات توزيع السيولة النقدية بأحد المصارف في بني وليد. (الإنترنت)

شرع عدد من المصارف التجارية العاملة في بني وليد، اليوم الأحد، في توزيع السيولة النقدية المخصصة لعملائها، بعد وصول 32 مليون دينار من المصرف المركزي في طرابلس الخميس الماضي.

وقال الموظف المصرفي، عزالدين اللطفي لـ«بوابة الوسط» إن توزيع السيولة النقدية على المواطنين جرى حسب أرقام الحسابات الجارية مع اختلاف قيمة السحب من مصرف لآخر.

وأوضح اللطفي أن مصرف سوف الجين الأهلي وزع سيولة تقدر بـ650 للحساب الواحد، بينما مصرف التجاري الوطني وزع 500 دينار للحساب، في حين أن فروع مصرف الجمهورية لم تحدد قيمة سقف السحب حتى ورود مرتبات شهر نوفمبر في المصارف.

- وصول 32 مليون دينار إلى مصارف بني وليد من «مركزي طرابلس»

وأشار اللطفي إلى أنه جرى تخصيص 18 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية داخل البلدية، وسبعة ملايين دينار خصصت للمصرف التجاري، وسبعة ملايين دينار خصصت لمصرف سوف الجين الأهلي.

يشار إلى أن فروع المصارف التجارية العامة في مدينة بني وليد غابت عنها السيولة المالية لمدة تجاوزت الشهرين.

إجراءات توزيع السيولة النقدية بأحد المصارف في بني وليد. (الإنترنت)

إجراءات توزيع السيولة النقدية بأحد المصارف في بني وليد. (الإنترنت)