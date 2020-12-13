وصول مبرد غاز البروبان الجديد إلى ميناء الزويتينة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 07:57 مساء
إنزال مبرد غاز البروبان الجديد بميناء الزويتينة. (شركة الزويتينة)

وصل إلى ميناء الزويتينة النفطي مبرد غاز البروبان الجديد الذي من المقرر تركيبه بدل المبرد القديم المتهالك خلال العمرة القادمة للميناء.

وأشارت شركة الزويتينة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، إلى استلام مبرد غاز البروبان الجديد (26E-10) بتاريخ 12 ديسمبر الجاري.

وأشادت الشركة بجهود العاملين في إدارة العمليات وميناء الزويتينة ولجنة العطاءات ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة وإدارة المواد والمشتريات والإدارة المالية بالشركة على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالمبرد.

وأوضحت الشركة أن مبرد غاز البروبان الجديد سيساهم في زيادة القدرة الإنتاجية للمكثفات من غاز البروبان والبيوتان والنافثا، فيما أشادت إدارة الميناء بلجنة إدارة الشركة على الدعم اللوجستى المتمثل بتزويد الميناء برافعة شوكية لغرض إنزال الشحنة إلى الميناء.

إنزال مبرد غاز البروبان الجديد بميناء الزويتينة. (شركة الزويتينة)
إنزال مبرد غاز البروبان الجديد بميناء الزويتينة. (شركة الزويتينة)
إنزال مبرد غاز البروبان الجديد بميناء الزويتينة. (شركة الزويتينة)
إنزال مبرد غاز البروبان الجديد بميناء الزويتينة. (شركة الزويتينة)
إنزال مبرد غاز البروبان الجديد بميناء الزويتينة. (شركة الزويتينة)
إنزال مبرد غاز البروبان الجديد بميناء الزويتينة. (شركة الزويتينة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هاريسون فورد يكمل مسيرة «إنديانا جونز» بجزء خامس
ثقافة وفن
3 مدربين من بين 41 أمام منتخب ليبيا بعد الفرز.. ومشكلة أمنية العائق الوحيد
رياضة محلية
يحكى أن - عمر العفاس
فيديو
5 جرحى في مواجهات أثناء تجمع لأنصار ترامب في واشنطن
دولى
«ديزني»: لا بديل من تشادويك بوزمان في تتمة «بلاك بانثر»
ثقافة وفن
آلاف من أنصار ترامب يتظاهرون مجددا في واشنطن.. والشرطة تفصل بين المؤيدين ...
دولى
الغنوشي يتحدث عن «قرار فاسد» من مسؤولين تونسيين أثر على مصالحهم الاقتصادية في ...
ليبيا
القنصلية الليبية بتونس تعود للعمل بمنظومة تصوير الجوازات بدءا من الإثنين
ليبيا
إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟
ليبيا
رئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس: السرقات والخطف من أبرز الجرائم في العاصمة
ليبيا
بقيمة 927 مليون يورو.. مالطا تصادر زوارق وسيارات مسروقة وعملات في طريقها إلى ...
ليبيا
«الأزمات الدولية» تحذر من عواقب النزاع على المصرف الخارجي وتفسر أسباب تعثر ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أرقام وحقائق قبل قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في سويسرا