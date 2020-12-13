21 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 10:42 صباحا
قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي, (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 899 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس «كورونا المستجد» في عموم ليبيا، في حين تماثلت 1056 حالة للشفاء.

وقال المركز في بيان إنه تسلم 5454 عينة من المختبرات المنتشرة في مختلف المناطق الليبية، جاءت 4555 منها عينة سالبة، و899 موجبة بواقع «677 جديدة و222 مخالطة»؛ وذلك بعد توقف المركز أمس السبت عن إعلان أرقام الإصابات لأعمال صيانة في المختبرات.

وبهذا الإعلان يصل إجمالي الإصابات إلى 90 ألفا و779 حالة، ما زالت 28 ألفا و585 منها نشطة، فيما تعافى 60 ألفا و895 مصابا، وتوفي 1299 آخرون، منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي. 

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