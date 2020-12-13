دورات تدريبية للمشرفين الصحيين والمسعفين بالمؤسسات التعليمية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 12:40 صباحا
اختتام دورة تدريبية للمشرفين الصحيين والمسعفين بالمؤسسات التعليمية في بنغازي، 12 ديسمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بنغازي)

اختتمت، السبت، بمدرسة «السمو» الدورة التدريبية السادسة التي استهدفت المشرفين الصحيين بالمؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق منطقة سيدي خليفة بمدينة بنغازي.

وقدم المفتش الصحي والمدرب في مجال الإسعافات الأولية سالم بوحلفاية، في اليوم الختامي للدورة محاضرة وورشة عمل عن أسس الإسعافات الأولية وأهميتها، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية بنغازي بموقع «فيسبوك».

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والدورة واحدة من سلسة دورات عقدت تحت إشراف الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، ومكتب النشاط المدرسي بقطاع التربية والتعليم، ونقذها مكتبي الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، والرعاية الصحية الأولية، وانطلقت في 20 اكتوبر الماضي.

واستهدفت هذه الدورات المشرفين الصحيين والمسعفين في المناطق التعليمية السلاوي، والبركة، وبنغازي المركز، وسيدي خليفة، وتضمنت محاضرات وحلقات نقاش وورش عمل حول دور واختصاصات المشرفين الصحيين والمسعفين بالمدارس، والتثقيف الصحي المدرسي، وتغذية تلاميذ المدارس، والوقاية من الأمراض المعدية، و فيروس «كورونا»، والإجراءات الاحترازية للوقاية منه، والتطعيمات المقررة في سن المدرسة، والإسعافات الأولية.

اختتام دورة تدريبية للمشرفين الصحيين والمسعفين بالمؤسسات التعليمية في بنغازي، 12 ديسمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بنغازي)
اختتام دورة تدريبية للمشرفين الصحيين والمسعفين بالمؤسسات التعليمية في بنغازي، 12 ديسمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بنغازي)
اختتام دورة تدريبية للمشرفين الصحيين والمسعفين بالمؤسسات التعليمية في بنغازي، 12 ديسمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بنغازي)
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