«البريقة»: وصول ناقلة وقود.. وتعزيزات تصل من مستودع مصراتة النفطي

شركة البريقة لتسويق النفط، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط وصول ناقلة وقود، فجر السبت، إلى مرافئ ميناء البريقة، وذلك بعدما تأخر وصولها جراء سوء الأحوال الجوية.

وأكدت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» أن عملية دخول النواقل البحرية تسير بشكل طبيعي حسب الجداول المعده مسبقا لوصولها للموانئ، وأن تأخرها يرجع لسوء الأحوال الجوية فقط، لافتة إلى أن هناك تعزيزات ستصل تباعا للمحطات مباشرة من مستودع مصراته النفطي عبر صهاريج النقل وهي مبرمجة مسبقا.

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وشددت على أن إمدادات وعمليات التوزيع تسير بشكل طبيعي ومستمرة من المصفاة، ومستودع الزاوية النفطي، لافتة إلى أن كميات الوقود تتدفق تباعا من خلال تعزيز الكميات لشركات التوزيع.