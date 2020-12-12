فريق طبي من بنغازي يجري عمليات زراعة قوقعة في مستشفى ابن سينا بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 12 ديسمبر 2020, 08:49 مساء
عملية جراحية بمستشفى بن سينا سرت, 12 ديسمبر 2020. (الإنترنت)

أجرى اليوم السبت، بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت فريق طبي استشاري، وفني من مدينة بنغازي عمليات زراعة القوقعة لأطفال يعانون عدم السمع  وخاصة حديثو الولادة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت لـ«بوابة الوسط»، أن  أخصائيين من مستشفى ابن سينا شاركوا في إجراء العمليات، وأن الفريق الطبى الزائر تمكن من إجراء عمليتين جراحيتين الأولى لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات كان يعاني من عدم السمع منذ الولادة، والعملية الثانية أجريت لطفلة تبلغ من العمر سنتين ونصف  كانت تعاني من عدم السمع منذ الولادة أيضًا، بالإضافة إلى عمليات أخرى ستجرى اليوم وغدًا وبعد الغد.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون من أجل توطين العلاج بالداخل  وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بجميع التخصصات للمرضى  مجانًا، وفق مصادر مستشفى ابن سينا.

عملية جراحية بمستشفى بن سينا سرت, 12 ديسمبر 2020. (الإنترنت)
عملية جراحية بمستشفى بن سينا سرت, 12 ديسمبر 2020. (الإنترنت)
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