تسجيل حالتي إصابة بـ«كورونا» في الكفرة

مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة. (الإنترنت).

أصدرت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، اليوم السبت، تحديثا جديدا بشأن الوضع الوبائي في المدينة.

وحسب التحديث المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد سجل في مدينة الكفرة إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات بالفيروس في المدينة إلى 310 حالات.

- تحديث جديد بشأن الوضع الوبائي في الكفرة.

وبين حالات الإصابات المؤكدة (310)، فإن هناك ست حالات نشطة، و262 حالة شفاء، فيما توفي 42 شخصا جراء الفيروس، منذ ظهر الوباء في ليبيا مارس الماضي.