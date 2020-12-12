ضبط أسلحة وذخائر بأحد المنازل في مدينة أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 12 ديسمبر 2020, 07:50 مساء
الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا. (الواحات)

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا - الواحات، من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر، بأحد المنازل، في مدينة أجدابيا، حسب ما ذكره مكتب الإعلام بالفرع.

وقال مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا -الواحات النقيب معتز السعيطي، لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن وحدة خاصة تابعة للإدارة، ضبطت كمية من الأسلحة، والذخائر، في منزل مواطن بالمدينة وجرى نقلها إلى الجهات المختصة بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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وأشار السعيطي، إلى أن الأسلحة المضبوطة، عبارة عن رشاش، وصناديق ذخيرة، وقاذف أربي بي جي، مع كمية من القواذف الخاصة بها.

وأكد النقيب معتز السعيطي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط الموضوعة التي تعمل عليها الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا - الواحات من أجل ضبط كل ما هو مخالف للقانون أو يتم من خلاله زعزعة الاستقرار بالمدينة.

الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا. (الواحات)
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