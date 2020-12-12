مدير «الخدمات الصحية» بني وليد يفتتح المركز الصحي السحن بعد تطويره

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 ديسمبر 2020, 06:03 مساء
افتتاح مركز السحن الصحي في بني وليد. 12 ديسمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، عن افتتاح مركز الصحي السحن، بعد انتهاء أعمال تحويره وصيانته.

وبحسب المركزي الإعلامي للإدارة، افتتح مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد الأستاذ سامي سلامة الوداني، المركز الصحي السحن، بحضور عضوي المجلس البلدي بني وليد مهندس شرف الدين كنشيل، والأستاذ مبروكة الصيد، وعدد من مديري المكاتب والأطباء بالخدمات الصحية بني وليد، ليستأنف المركز خدماته للمواطنين.

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وأكد الوداني، أن المركز تم تجهيزه بشكل جيد وتوفير جهاز موجات فوق صوتية لعيادة النساء وعيادة الباطنية ومختبر طبي، وغيرها من التجهيزات التي يحتاجها العنصر الطبي ليقدم خدمات طبية للمترددين على المركز.

وبافتتاح المركز الصحي السحن، أعلن الوداني عن نهاية خطة عمل هذا العام، والتي كانت تختص بصيانة وتحوير المراكز الصحية وتجهيزها تجهيزا طبيا متكاملا، ليتحصل المواطن على خدمة صحية جيدة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن خطة العام القادم، قريباً، والتي ما زالت تحت الدراسة.

افتتاح مركز السحن الصحي في بني وليد. 12 ديسمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني)
افتتاح مركز السحن الصحي في بني وليد. 12 ديسمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني)
افتتاح مركز السحن الصحي في بني وليد. 12 ديسمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني)
افتتاح مركز السحن الصحي في بني وليد. 12 ديسمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني)
افتتاح مركز السحن الصحي في بني وليد. 12 ديسمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني)
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