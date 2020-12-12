مطالب بتفعيل مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية في سبها

جانب من اجتماع مسؤولي وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق مع عدد من عمداء بلديات الجنوب. (الإنترنت)

على وقع أزمات شتى تشهدها مدن ليبيا في أنحائها كافة، تقدم عمداء سبع بلديات بالمنطقة الجنوبية بمذكرة إلى وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، طالبوا فيها بمنحهم مزيدا من الصلاحيات وتفعيل مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية بمدينة سبها، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المسؤولون بوزارة الحكم المحلي بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، الأحد، برئاسة وكيل الوزارة المكلف بتسيير شؤونها، عبدالباري شنبارو، مع عمداء بلديات: «غات - وادي عتبة - الشويرف - الشرقية - الغريفة - تراغن - ادري الشاطئ»، وبحضور مدير إدارة شؤون البلديات المكلف، فتحي عبدالصمد. وقالت وزارة الحكم المحلي إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة التحديات التي تواجه المسؤولين ببلديات الجنوب في التواصل مع مؤسسات الدولة وما يتطلب ذلك من تخصيص ميزانيات استثنائية.

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وأوضحت الوزارة أن عمداء البلديات الحاضرين تقدموا خلال الاجتماع «بمذكرة (مشتركة) تطالب بتفعيل مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية بمدينة سبها، حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، بالإضافة إلى مطالبة العمداء بضرورة إعطائهم المزيد من الصلاحيات، لا سيما ما يتعلق باقتراح الميزانيات وبنود صرفها».

نقاش مع وزارة الحكم المحلي

وأضافت الوزارة أنه «وبعد مداولات بين جميع الحضور تم التطرق إلى الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بخصوص توحيد الميزانية العامة للدولة»، مشيرة إلى أن وكيل الوزارة «نوه باعتزام الوزارة عقد اجتماعات خلال الفترة القادمة لجميع البلديات لمناقشة إعداد ميزانية سنة 2021». وأبدى شنبارو خلال الاجتماع ترحيبه بتفعيل مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية بمدينة سبها، ومناقشة ذلك مع الجهات ذات العلاقة، بحسب وزارة الحكم المحلي.

وفي سياق متصل، ناقش وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، الأحد، جميع المعوقات التي تواجه القطاعات الصحية ببلدية جالو وكيفية حلها وفق الإمكانات المتاحة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده «عقوب» مع رئيس المجلس التسييري لبلدية جالو، محمد أشكينه، ومدير عام مستشفى جالو المركزي، أجويلي السنوسي، بديوان وزارة الصحة بالحكومة الليبية. كما اطلع الوزير على سير العمل في القطاعات الصحية، مشيدا بكل الجهود المبذولة، خصوصا في ظل الظروف الراهنة المتمثلة في جائحة «كورونا»، وما خلفته من آثار على هذا القطاع المهم.

في سياق آخر، عقد عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبدالحكيم الشعاب، الأربعاء، اجتماعا مع عدد من مديري الإدارات بالمفوضية، خصص لمراجعة احتياجات مكاتب الإدارة الانتخابية في البلديات استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر موقعها على الإنترنت إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة مجلس إدارتها لإجراءات ترتيب البيت الداخلي للمفوضية، وتحديد الاحتياج الفعلي من الكوادر الفنية لتغطية العملية الانتخابية المرتقبة.

وأوضحت أن اجتماع الأربعاء هو الثاني ضمن سلسلة اجتماعات ترتيب البيت الداخلي للمفوضية، وحضره مدير عام المفوضية، الدكتور يحيى الجديد وعدد من مديري الإدارات. وأضافت أن الاجتماع خصص لمراجعة مستوى احتياج مكاتب الإدارة الانتخابية بالبلديات من العناصر الوظيفية العاملة في المجال الانتخابي، وتحديد المستويات المطلوبة من الكوادر البشرية وإمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية في تنفيذ الاستحقاق المعلن أواخر العام المقبل.

ضرورة الاهتمام بالتدريب

ودعا عضو مجلس إدارة المفوضية، عبدالحكيم الشعاب، خلال الاجتماع إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التدريبي ورفع كفاءة العاملين بالإدارات الفنية والعناصر المتعاونة لضمان نجاح العملية الانتخابية المرتقبة وفق المعايير المعمول بها داخل المفوضية. وأعلنت المفوضية في وقت سابق التزامها بتنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم «581» لسنة 2020 القاضي بتخصيص قيمة مالية لفائدة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من العام 2021.

يأتي ذلك، بعد جولة ميدانية أجراها رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السائح، الإثنين، إلى مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج، رفقة رئيس مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، أحمد الجالي، وذلك للوقوف على أعمال إنشاء مبنى مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج استعدادا للانتقال لمباشرة الأعمال من خلاله. واجتمع السائح خلال الزيارة مع رئيس مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج، وسيم العسبلي وموظفي المكتب، لحلحلة المشاكل التي يعاني منها المكتب استعدادا للاستحقاقات القادمة. ويعتبر مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج أحد المكاتب المستحدثة التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وعلى صعيد المشكلات التي تواجهها البلديات، قال عدد من أعيان ووجهاء الوشكة وأبوقرين إن سكان المنطقتين يعانون بسبب نقص السيولة النقدية، وانقطاع مياه الشرب. جاء ذلك خلال لقائهم عميد المجلس البلدي مصراتة محمود السقوطري، خلال زيارته الفرعين البلديين أبوقرين والوشكة، الثلاثاء، حسب بيان بلدية مصراتة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار الأعيان إلى المشكلات الأخرى التي يعاني منها أهالي المنطقتين، وهي عدم توافر الخدمات المصرفية والصحية، إضافة إلى نقص العناصر الأمنية. من جانبه، تعهد السقوطري بمعالجة الأوضاع السيئة، بالتواصل مع الجهات ذات الاختصاص، ومطالبتها بتنفيذ ما يلزم في أسرع وقت ممكن. وخلال الزيارة أيضا، تفقد عميد «بلدي مصراتة» والوفد المرافق له عدة مواقع حيوية ومؤسسات إدارية وخدمية وصحية بالفرعين البلديين؛ للوقوف على احتياجاتها، واللقاء مع مسؤوليها والقائمين عليها.

وفي سرت، تعاني فروع مصارف: «الصحاري والجمهورية وشمال أفريقيا والتجاري الوطني» العاملة بالمدينة من نقص وشح السيولة النقدية منذ أكثر من خمسة أشهر تقريبا وتهميش من إداراتها المركزية، بحسب مصدر مصرفي.

مشاكل مصرفية

وقال مصدر مصرفي بمصرف «شمال أفريقيا» بسرت لـ«الوسط» الأربعاء، إن المصرف يعاني من تهميش مصرف ليبيا المركزي وبلدية سرت وإدارة الفروع، مشيرا إلى عدم تخصيص سيولة نقدية لعملاء المصرف بسرت منذ شهور، ما تسبب في مشاكل يومية مع المواطنين. وأوضح المصدر أن بقية فروع المصارف التجارية في سرت تعاني هي الأخرى من عدم تخصيص إدارات الفروع ومصرف ليبيا المركزي أي إرساليات نقدية، رغم أن المدينة آمنة ولا توجد بها أي مشاكل أمنية.

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وخاطب المجلس التسييري لبلدية سرت في 23 سبتمبر الماضي محافظ مصرف ليبيا المركزي من أجل تخصيص 52 مليون دينار للمصارف العاملة بالمدينة، البالغ عددها ثمانية مصارف لكن لم تصل أي أموال حتى الآن رغم الوعود بتوفيرها، بحسب المصدر. وحمل المجلس الاجتماعي لقبائل سرت المسؤولية لأعضاء مجلس النواب عن المنطقة، متهما إياهم بالتقصير تجاه أهاليهم الذين انتخبوهم من أجل أن يقدموا خدماتهم لهم.

زيارة تفقدية لمسؤولي بلدية مصراتة لمنطقتي الوشكة وأبو قرين. (الإنترنت)