بالصور.. عودة تدفق المياه إلى غرب بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 ديسمبر 2020, 11:18 مساء
من عمليات إعادة ضخ المياه إلى مدينة بنغازي. (جهاز النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، الجمعة، إعادة تدفق المياه إلى مدينة بنغازي تدريجيا وفق عمليات التشغيل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.

وأشار بيان صادر عن الجهاز إلى «استكمال كافة أعمال إستبدال صمامات التحكم والعزل وفق الخطة المعدة من فريق العمل بإدارة منظومة السرير - سرت، وتازربو - بنغازي»، وفق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جهتها، نوهت بلدية بنغازي في بيان إلى عودة تدفق مِياه الشُرب للجزء الغربي من المدينة بعد استكمال أعمال الصيانة الطارئة لغرفة تخفيض الضغط رقم (3).

ويوم الخميس، أعلن جهاز النهر الصناعي قطع المياه اليوم الجمعة عن الجزء الغربي لمدينة بنغازي نظراً لعملية الصيانة و استبدال صمامات العزل و التحكم بالغرفة، علاوة على أعمال صيانة واستبدال لأحد خطوط المياه الرئيسية بشارع فينيسيا تقوم بها شركة المياه و الصرف الصحي.

من عمليات إعادة ضخ المياه إلى مدينة بنغازي. (جهاز النهر الصناعي)
من عمليات إعادة ضخ المياه إلى مدينة بنغازي. (جهاز النهر الصناعي)
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