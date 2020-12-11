السفير الأميركي يناقش مع عميد غدامس دعم الولايات المتحدة لتحسين الخدمات في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 ديسمبر 2020, 10:14 مساء
سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، مع عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، «دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتحسين تقديم الخدمات بشكل ملموس لصالح سكان غدامس».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السفير ريتشارد نورلاند مع عميد غدامس، بحسب سلسلة تغريدات نشرها حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على «تويتر».

وقالت السفارة في التغريدة الأولى «أجرى السفير نورلاند اليوم مكالمة هاتفية مع عميد بلدية غدامس قاسم المانع لمناقشة التطورات الحالية، لا سيما ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، والحاجة الملحة لجميع الليبيين للاتفاق على حلول سياسية وأمنية دائمة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».

وأضافت في التغريدة الثانية أن عميد غدامس قاسم المانع تناول خلال اتصاله مع السفير ريتشارد نورلاند «بالوصف التحديات التي تواجهها البلديات النائية في ليبيا»، وناقش معه «دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتحسين تقديم الخدمات بشكل ملموس لصالح سكان غدامس».

وقال السفير نورلاند في التغريدة الثالثة: «إن غدامس مدينة تاريخية وأنا ممتن للغاية لعميد البلدية على تعريفي بها عبر الهاتف».

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