«كهرباء الموقتة» تعلن قطع التيار عن 9 مناطق في بنغازي وضواحيها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 ديسمبر 2020, 07:30 مساء
الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، تعلن عن فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق في بنغازي وضواحيها. (أرشيفية، الإنترنت)

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، عن فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق بسبب الأعمال التي ستتم داخل محطة محولات القوارشة جهد (220/66/30 ك.ف)، لحفر وفرد كوابل جهد (30 ك.ف)، داخل قبو المحطة، الأمر الذي يتطلب قطع التغذية الكهربائية عن محطات جهد (30 ك.ف) والتي تتغذي عن طريق المحطة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة، في بيان اليوم، أن المناطق التي سينقطع عنها التيار هي (القوارشة والفويهات (الرحبة) والحي الجامعي وفينيسيا وقاريونس وقنفودة وبوصنيب وتيكا ومصنع الأسمنت).

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وتابع خليفة، أن أعمال الصيانة ستنطلق صباح غد السبت، من الساعة الثامنة صباحاً، وستستمر حتي الواحدة ظهراً وذلك بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية.

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