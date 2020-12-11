بالصور.. افتتاح ملتقى العاملين بمرسى الحريقة ومصفاة طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 11 ديسمبر 2020, 06:04 مساء
افتتاح ملتقى العاملين بمرسى الحريقة ومصفاة طبرق, 11 ديسمبر 2020. (الإنترنت)

افتتح صباح أمس الخميس رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، فضل الله عيسى أحتيتة، رفقة أعضاء مجلس الإدارة، ملتقى العاملين بمرسى الحريقة ومصفاة طبرق.

وحسب المكتب الإعلامي لشركة الخليج العربي للنفط يحتوي المبنى الجديد على صالة ألعاب القوى وقاعة البلياردو وصالة انتظار المسافرين والمقهى، ومكتب للجنة الرياضية طبرق ومكتب لإدارة الخدمات.

وأضاف المكتب أنه تم افتتاح ملعب كرة القدم المعشب، بحضور مدراء الإدارات المختصة، ومراقب ميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق رجب سحنون، والمنسقين ورؤساء الأقسام ومشرفي الوحدات، ورئيس اللجنة الرياضية العليا جمعة الفرجاني وعدد من مستخدمي ميناء الحريقة ومصفاة طبرق.

وأثنى رئيس لجنة الإدارة على دور موقع طبرق في الدفع بعجلة الإنتاج، شاكرا جهود كافة العاملين بشركة الخليج العربي للنفط بطبرق.

افتتاح ملتقى العاملين بمرسى الحريقة ومصفاة طبرق, 11 ديسمبر 2020. (الإنترنت)
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