وفاة رئيس جامعة فزان أبوبكر معروف

رئيس جامعة فزان أبوبكر معروف، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت إدارة جامعة فزان إن رئيس الجامعة أبوبكر معروف ميلاد وافته المنية، اليوم الجمعة، بعد تعرضه إلى وعكة صحية.

وأعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام بدءا من غد السبت، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونعى وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد الفقيد، متقدما بتعازيه إلى أسرته وجامعة فزان، وأهالي الجنوب.

وبدوره، تقدم المجلس التسييري لبلدية تراغن بتعازيه لأسرة معروف، الذي كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات طرابلس.

يذكر أن الفقيد حصل على بكالوريوس مختبرات طبية من المعهد العالي للتقنية براك العام 1983م، وتدرج في المناصب بمستشى مرزق العام ثم معهد براك، حتى أوفد إلى بريطانيا في العام 1991 حيث حاز على شهادة الدكتوراه في علم المناعة، وبعدها عين ضمن هيئم التدريس بقسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الهندسية والتقنية جامعة سبها في العام 1998، وظل هناك حتى عمل مع آخرين لإنشاء جامعة فزان، متوليا رئاستها في العام 2018 وحتى وفاته.